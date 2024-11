Zecchini: “Ragazzi, seguite i vostri sogni e credete nelle vostre passioni”

13 Novembre 2024

Zecchini: “Il consiglio che posso dare a questi ragazzi è quello di seguire i propri sogni e cercare di credere nelle proprie passioni e sicuramente lo sport è un veicolo per poterlo fare” ha detto Alessia Zecchini, campionessa di apnea, intervenuta alla presentazione del Progetto di Peer Education per tutte le scuole d’Italia, Contro Bullismo e Disagio Giovanile, presso l’I.T.I.S. Galilei di Roma, insieme a Chiara Mormile, sciabola olimpionica a Parigi, che ha aggiunto: “E’ importante essere qui per testimoniare contro il bullismo che è un tema ormai attualissimo e lo sport può insegnare valori per contrastare questo fenomeno ormai molto diffuso.”