Maggio 21, 2022

Your browser does not support the video tag.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky “persona più influente dell’anno” per i lettori di Time. Questo ul risultato di un sondaggio della rivista statunitense. Zelensky conquista il podio della Top 5 con 3 milioni e 300mila voti, segue al secondo posto il ceo di Tesla Elon Musk, terzo il premier britannico Boris Johnson. Al quarto posto la categoria degli operatori sanitari mentre al quinto il presidente americano Joe Biden.