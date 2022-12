Dicembre 27, 2022

Mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky punta a un summit di pace a febbraio, il ministro degli Esteri russo Lavrov minaccia: “Kiev accetti le proposte o ci penserà l’esercito”. Intanto continuano a cadere le bombe in Ucraina, anche il giorno di Natale. Tre i morti in Russia per l’attaco di un drone ucraino.