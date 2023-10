Ottobre 9, 2023

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver parlato telefonicamente con il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu per dimostrare il sostegno dell’Ucraina a Israele di fronte all’attacco sferrato dal gruppo palestinese Hamas. “Ho parlato con Netanyahu per esprimere la solidarietà dell’Ucraina a Israele, che sta affrontando un attacco deliberato su larga scala, e per esprimere le nostre condoglianze per le numerose vittime”, ha scritto Zelensky su X.