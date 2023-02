Zelensky vs Berlusconi, Forza Italia: “Tiepida reazione Meloni”

Febbraio 22, 2023

E’ stata giudicata troppo tiepida la reazione del premier Giorgia Meloni, in conferenza stampa con il presidente ucraino, le critiche di Zelensky contro Berlusconi. “Io credo che la casa di Berlusconi non sia mai stata bombardata. Nessuno ha mai ammazzato i suoi parenti”, ha detto il leader ucraino. Nessuna dichiarazione ufficiale da parte del Cavaliere, pare, per non alimentare ulteriori polemiche ma i malumori sarebbero evidenti.

“In un altro impeto di rabbia impotente, l’abitante del bunker ha attaccato Berlusconi, che aveva ricordato al regime di Kiev il Donbass”, ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, difendendo Berlusconi.