Ottobre 19, 2023

E’ stata presentata a Milano, l’anteprima del progetto “Zenessere. Equilibrio, Natura e Benessere”, realizzato da Zentiva, azienda leader nello sviluppo e nella fornitura di farmaci di qualità a prezzi accessibili. Centrato sul mondo della prevenzione si sviluppa, non solo con l’uscita di nuovi prodotti, ma anche con iniziative per fare cultura, consulenza ai farmacisti e formazione per le giovani generazioni.