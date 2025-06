Zola: “ analisi dei dati e algoritmi con la IA influenza il calcio”

6 Giugno 2025

“Forse non ancora come in altri campi ma la tecnologia è già entrata anche nel mondo del calcio, analisi dei dati e delle partite sono sempre più importanti”. Sono le parole di Gianfranco Zola , ex calciatore di Chelsea, Cagliari e Parma e oggi coach e testimonial del calcio nel mondo. “Io sono legato ad un tempo in cui le informazioni erano poche e c’era più spazio per la fantasia, ma i giovani di oggi sono diversi. Se ci sono tecnologie che possono migliorare il gioco sono assolutamente aperto al cambiamento.”