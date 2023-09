Settembre 22, 2023

“Noi dobbiamo passare da quella che è la fase della cura alla una fase della medicina di prevenzione, di diagnosi precoce, di promozione della salute, ma anche di medicina predittiva”. Così Ignazio Zullo, Senatore di Fdi, durante la presentazione del libro “Pbc – Best practice italiane: la storia dei protagonisti” tenutosi presso la Sala Nassirya del Senato