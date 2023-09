Abbattuto il celebre “Albero di Robin Hood”

Quello che vedete è il celebre “Albero di Robin Hood”, abbattuto “deliberatamente” da un ragazzo di 16 anni, arrestato dalle autorità e successivamente rilasciato. Un atto vandalico, da quel che sembra.

Un vero e proprio pezzo di storia, un simbolo che se ne va. Reso noto anche grazie al film “Robin Hood – Principe dei ladri” del 1991 con Kevin Costner, l’albero – il “Sycamore Gap Tree” – si trovava da quasi 200 anni accanto al monumento romano “Vallo di Adriano” nel Northumberland, in Inghilterra.

Kevin Waring, sovrintendente della polizia della Northumbria ha dichiarato che lui e tutta la comunità locale sono “sotto shock” per aver perso “un punto di riferimento noto a livello mondiale”. Il suo abbattimento ha provocato “tristezza e rabbia in tutta la comunità locale e non solo”, le parole di Waring.