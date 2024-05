Alluvione in Brasile: il ritrovamento degli animali sommersi dall’acqua

Il Brasile è stato colpito da una delle alluvioni più devastanti degli ultimi anni. Le forti piogge iniziate la scorsa settimana a Rio Grande do Sul hanno provocato 90 vittime, 131 persone ancora disperse e 155.000 senza tetto. Le autorità locali hanno dichiarato lo stato di calamità naturale.

La zona più colpita è stata quella nei dintorni di Porto Alegre, capitale di Rio Grande do Sul, dove in alcune località si sono raggiunti i 150 mm di pioggia in 24 ore, la quantità che ci si aspetta nell’intero mese di aprile.

Nel video, il commovente ritrovamento di un padrone dei suoi quattro cani, dispersi da giorni, e un cavallo completamente bloccato su una piccola porzione di un tetto rimasto ancora a galla.

di Margherita Medici