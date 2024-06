Euro 2024, Amburgo: prima della partita, la polizia spara a un uomo armato

Nel flusso infinito di olandesi che precede l’inizio di Polonia-Olanda, match inaugurale della terza giornata agli Europei tedeschi, c’è il primo – e si teme non ultimo – caso di cronaca: nel centro cittadino di Amburgo (area portuale di St.Pauli) nelle vicinanze di un fan zone della Uefa che ospitava diversi tifosi Oranje, la polizia tedesca è stata costretta a intervenire per fermare un uomo che ha aggredito un agente con un’ascia. Era in possesso anche di una molotov e aveva intenzione di aggredire altri tifosi.



La polizia ha inizialmente provato a fermarlo con dei gas lacrimogeni, ma è stata poi costretta a sparare. L’aggressore, colpito prima a una gamba secondo l’agenzia di stampa tedesca Dpa, sarebbe in gravi condizioni. L’area in questione è stata immediatamente sgomberata. Lo stato d’allerta resta alto, anche perché non è il primo episodio di cronaca nera: sempre la polizia tedesca ha sparato a un afghano che aveva aggredito un connazionale e poi ferito tre persone dopo il successo della Germania sulla Scozia, nel match inaugurale della competizione.

di Nicola Sellitti