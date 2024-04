Annullata la condanna a 23 anni di Harvey Weinstein per reati sessuali

La Corte d’appello dello Stato di New York ha annullato la condanna a 23 anni di prigione per reati sessuali emessa nel 2020

La Corte d’appello dello Stato di New York ha annullato la condanna a 23 anni di prigione per reati sessuali emessa nel 2020

La Corte d’appello dello Stato di New York ha annullato la condanna a 23 anni di prigione per reati sessuali emessa nel 2020

La Corte d’appello dello Stato di New York ha annullato la condanna a 23 anni di prigione per reati sessuali emessa nel 2020

Svolta per Harvey Weinstein. La Corte d’appello dello Stato di New York ha annullato la sua condanna a 23 anni di prigione per reati sessuali emessa nel 2020. Un capovolgimento che, come scrive il New York Times, non intaccherà le fondamenta del caso su cui si sviluppò il #MeToo.

La Corte d’Appello di New York ha stabilito che il giudice del processo che ha presieduto il caso aveva commesso un errore, consentendo ai pubblici ministeri di chiamare come testimoni delle donne che affermavano che Weinstein le avesse aggredite, ma le accuse non facevano parte dell’impianto istruttorio.

Per questi motivi verrà fatto un nuovo processo, il provvedimento però non intacca la condanna a 16 anni di stupro a carico di Weinstein emessa a Los Angeles nel 2022.

Di Matilde Testa