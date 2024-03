Apple, multa record dall’Antitrust Ue da 1,8 miliardi

La Commissione europea ha multato Apple per oltre 1,8 miliardi di euro, per abuso di posizione dominante sul mercato della distribuzione di app di streaming musicale agli utenti iPhone e iPad attraverso il suo App Store. Lo comunica l’esecutivo Ue.

In particolare, la Commissione ha riscontrato che Apple applicava restrizioni agli sviluppatori di app, impedendo loro di informare gli utenti iOS sui servizi di abbonamento musicale alternativi e più economici disponibili al di fuori dell’app, una pratica illegale in base alle norme antitrust dell’Ue.

L’azienda leader che ha sollecitato l’intervento della Commissione Europea riguardo ad Apple è Spotify, con sede in Svezia. Secondo quanto dichiarato da Apple stessa, i rappresentanti di Spotify si sono incontrati con l’esecutivo dell’UE oltre 65 volte durante l’indagine che ha portato all’attuale multa contro l’azienda di Cupertino.

Secondo Apple, Spotify detiene attualmente una quota di mercato del 56% nel settore dello streaming musicale in Europa, superando di più del doppio il suo più prossimo concorrente. Tuttavia, secondo Apple, Spotify non versa alcun compenso per i servizi che usufruisce attraverso l’App Store, i quali hanno contribuito notevolmente a far crescere Spotify come uno dei marchi più riconoscibili al mondo. Apple sottolinea che gran parte del successo di Spotify è attribuibile all’App Store e alle risorse tecnologiche messe a disposizione da Apple per la costruzione, l’aggiornamento e la distribuzione dell’app di Spotify agli utenti Apple in tutto il mondo.

Secondo quanto affermato dalla multinazionale, l’app di Spotify è stata scaricata, reinstallata e aggiornata più di 119 miliardi di volte su dispositivi Apple. Apple elenca inoltre diverse altre modalità attraverso le quali contribuisce al successo di Spotify. Concludendo, Apple annuncia l’intenzione di contestare la sanzione inflittale oggi dalla Commissione.

di Ruggero Fontana