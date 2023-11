Attentato a Gerusalemme, tre israeliani uccisi e 4 feriti gravi

E’ salito a tre morti e sei feriti il bilancio dell’attentato eseguito stamani in un sobborgo di Gerusalemme

E’ salito a tre morti e sei feriti il bilancio dell’attentato eseguito stamani in un sobborgo di Gerusalemme. Secondo il Times of Israel, hanno perso la vita una ragazza di 24 anni, dichiarata morta sul posto, e due persone anziane, tra cui almeno un uomo, che non sono sopravvissute in ospedale alle ferite riportate nella sparatoria. Intanto il sindaco di Gerusalemme, Moshe Lion, ha ordinato un maggiore dispiegamento di agenti nella città “per rafforzare il senso di sicurezza tra gli abitanti”.

Erano sospetti operativi di Hamas i due terroristi che hanno aperto il fuoco a una fermata dell’autobus. Lo ha specificato il ministro israeliano per la Sicurezza Nazionale, Itamar Ben Gvir, precisando che i due terroristi erano parenti e vivevano a Tzur Bahar, a Gerusalemme est. Nell’auto su cui viaggiavano sono stati trovati centinaia di proiettili. In riferimento all’intervento di due militari e un civile che hanno “neutralizzato” i due assalitori sulla scena, il ministro ha spiegato che la loro azione dimostra “quanto sia importante la politica di distribuzione delle armi” ai civili.