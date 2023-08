Augun San Suu Kyi graziata dalla giunta militare

Aung San Suu Kyi è stata graziata. La leader dell’opposizione birmana era in stato di arresto dal colpo di stato avvenuto nel 2021. Insignita del Premio Nobel per la Pace nel 1991, era detenuta in un carcere di Naypyidaw, accusata di una serie di reati: dalla corruzione ai brogli elettorali, alla violazione del segreto di Stato e alle restrizioni anti-Covid. Accuse per le quali fu condannata a 33 anni di carcere.