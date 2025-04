Blackout in Spagna, Portogallo e Francia. “Non è escluso un attacco hacker” – IL VIDEO

Intorno alle ore 12.30 di oggi un massiccio blackout ha colpito la Spagna, il Portogallo e la Francia. Non sono ancora chiari i motivi dell’interruzione che ha causato lo stop delle linee telefoniche in tutta la Spagna. Colpito anche il sistema ferroviario: tutti i treni sono bloccati nelle stazioni e, al momento, non sono previste partenze. Il blackout ha interessato anche l’aeroporto di Barajas, a Madrid, e quello di Lisbona, in Portogallo. Ferme anche le linee metropolitane delle città di Madrid e Barcellona.

Nella capitale spagnola, il traffico è in tilt. Registrati ulteriori disagi anche a Siviglia, Valencia e Pamplona, dove il servizio non è ancora ripristinato.

Secondo i media locali, le ripercussioni del blackout in Spagna hanno colpito anche alcuni comuni del sud della Francia, vicino al confine spagnolo. In particolare, si sono verificati disagi intensi in Occitania e, soprattutto, nella zona di Perpignan.

Caos anche nel settore sportivo. Il Masters 1000 di Madrid, infatti, sta risentendo del problema che ha colpito la Nazione. Interrotti i primi match della giornata, tra cui quello dell’italiano Matteo Arnaldi.

«Si stanno analizzando le cause e si stanno utilizzando tutte le risorse per risolverlo», ha dichiarato Red Electrica, l’operatore di rete spagnolo, che ha annunciato di aver attivato i piani per ripristinare la fornitura di energia. Intorno alle 13:40, infatti, ha preso il via il ripristino dell’energia elettrica, a partire dal nord e dal sud della penisola iberica. Secondo l’operatore di rete portoghese E-Redes l’interruzione sarebbe dovuta a «un problema con il sistema elettrico europeo». A causa di ciò, il servizio di rete è stato costretto a tagliare l’energia in aree specifiche per stabilizzare la rete. A riportare la notizia è il quotidiano portoghese Expresso.

Nel frattempo, l’Istituto nazionale per la sicurezza informatica (Incibe) sta valutando quanto accaduto per capire se sia trattato di un attacco informatico. Lo stesso ministro portoghese per la Coesione territoriale non esclude che possa essersi trattato di un attacco informatico. «C’è questa possibilità, ma non è stata confermata», ha detto Manuel Castro Almeida ai microfoni della Rtp, la tv di Stato portoghese.

Di Matilde Testa