Borse europee in rosso dopo un avvio positivo. La Cina risponde a Trump: dazi al 125%

Borse: avvio in rialzo e poi tonfo per le europee, mentre la Cina alza i contro-dazi al 125%. Donald Trump ha dichiarato che tratterà con l’Ue “come un unico blocco” e non per singolo Paese

ORE 10.40 – La Cina ha rialzato i suoi contro-dazi sulle importazioni dei beni Usa dall’84% al 125%. Lo riferisce il ministero delle Finanze, precisando che le nuove misure entreranno in vigore il 12 aprile. Continua dunque il braccio di ferro tra Washington e Pechino che ora preoccupa le economie globali. Le Borse europee tornano tutte in rosso, Milano cede l’1,68%.

ORE 9.30 – Le Borse europee avviano una nuova seduta in rialzo, tra queste anche la Borsa di Milano. Il primo indice Ftse Mib guadagna lo 0,98% a 34.613 punti. In avvio corrono Nexi e Stm (+2%), Intesa e Campari (+1,7%). In calo Snam (-0,6%). Avvio positivo per Francoforte (+1,09%), Parigi (+0,92%) e Londra (+0,73%).

ORE 7.30 – Dopo un breve sospiro di sollievo nella giornata di ieri, questa mattina i principali mercati azionari asiatici sono tornati in rosso. Il principale indicatore della Borsa di Tokyo, il Nikkei, era in calo di oltre il 5% all’apertura della sessione, dopo il rialzo di oltre il 9% di giovedì dovuto alla tregua tariffaria di Donald Trump. Dopo i primi 15 minuti di contrattazioni, il Nikkei era in calo di 1.803,86 punti.



In Corea del Sud, il Kospi (indice di riferimento della Borsa di Seoul) ha aperto con un calo di circa il 2%. Perdendo 43,05 punti. Ancora perdite – dello 0,13% e dello 0,75% – anche per i mercati azionati di Shanghai, Shenzhen e di Hong Kong.



Nonostante il forte calo avuto all’inizio della settimana, questi mercati sono riusciti a riprendersi grazie al sostegno annunciato dagli istituti di investimento statali cinesi e ai piani di riacquisto di azioni, lanciati dalle grandi aziende cinesi.



L’ennesima decisione di Donald Trump, di aggiungere un’ulteriore tariffa del 20% ai dazi con la Cina, non è stata ben accolta dagli investitori negli Stati Uniti. In risposta alle misure del presidente americano, ieri, Pechino ha aumentato i prelievi sulle merci provenienti dall’America, dal 34 all’84%. Annunciando, inoltre, che ridurrà il numero di film statunitensi proiettati sul territorio.

Sul fronte europeo, Donald Trump ha detto che tratterà con l’Unione europea “come un unico blocco” e non per singolo Paese. “Ci hanno trattato molto male ma sono stati intelligenti”, ha dichiarato il presidente. Un commento che si riferisce chiaramente al ritiro delle tariffe di ritorsione, da parte di Bruxelles. “Se non riusciremo a fare accordi, allora torneremo dove eravamo”, ha specificato il tycoon.

Intanto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, ha spiegato che “se le trattative non saranno soddisfacenti, le nostre contromisure entreranno in vigore”. In un’intervista al Financial Times, la presidente ha anche specificato che “la Commissione è pronta a estendere le contromisure ai servizi americani offerti dalle Big Tech“.



Grande attesa per il viaggio a Washington del presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, fissato per il 17 aprile.