Canada, Justin Trudeau annuncia le sue dimissioni dal Partito Liberale

Il primo ministro canadese Justin Trudeau ha annunciato le sue dimissioni, durante una conferenza stampa tenutasi oggi, dichiarando: “Le battaglie interne al mio partito indicano che io non possa essere la migliore opzione in caso di elezioni”. Dimissioni che diventeranno effettive non appena il Partito Liberale avrà scelto un nuovo leader e che arrivano dopo le forti pressioni dell’opposizione conservatrice ma anche, come ha riconosciuto lo stesso Trudeau, dai notabili del suo stesso partito.

Tra i favoriti alla successione compaiono i nomi di due donne: l’attuale ministra degli Esteri, Melanie July, e l’ex ministra delle Finanze Chrystia Freeland, che a dicembre ha lasciato il governo criticando proprio Trudeau.



Una fonte ha riferito all’agenzia Ap che il Parlamento potrebbe essere “sospeso” fino al 24 marzo, per permettere ai liberali di riprendere con un nuovo leader.



Di Claudia Burgio