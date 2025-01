Casa Bianca: “L’accordo tra Israele e Hamas può essere raggiunto entro questa settimana”

Per quanto riguarda i negoziati per un cessate il fuoco a Gaza in corso a Doha, “siamo vicini a un accordo e possiamo raggiungerlo questa settimana”. Lo ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan. “Non sto facendo promesse o previsioni, ma è a portata di mano”, ha aggiunto.

I “negoziati” che dovrebbero portare a un accordo sul cessate il fuoco ed il rilascio degli ostaggi a Gaza sono stati al centro di un colloquio telefonico tra il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e l’emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani. Secondo una nota della Casa Bianca, Biden ha ringraziato l’emiro per la sua leadership e ha elogiato il ruolo di mediazione avuto dal primo ministro di Doha, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, durante tutto il processo negoziale. Entrambi i leader hanno sottolineato la necessità di raggiungere un accordo per restituire gli ostaggi alle loro famiglie e portare immediato soccorso umanitario alla popolazione di Gaza.

La leadership di Hamas si riunirà stasera per discutere dell’ultima proposta per un accordo sul cessate il fuoco a Gaza ed il rilascio degli ostaggi. Lo ha indicato una fonte della fazione palestinese al giornale del Qatar al-Araby al-Jadeed, precisando che la risposta di Hamas sarà “positiva” se non ci saranno compromessi su quelli che il gruppo ritiene “punti fondamentali”