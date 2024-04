Clacson proibito a New York

Sicuramente esiste una classifica di tutte le leggi più strane del mondo e, ne siamo persuasi, fra queste sarà possibile trovare anche quella che vieta di suonare il clacson per le strade della Grande Mela. È illegale. Se lo fai, rischi di pagare una multa fino a 2.500 dollari. Ma è davvero possibile pizzicare sul fatto i trasgressori? New York ha telecamere antirumore (telecamere sonore) – alcune ruotano casualmente per la città, altre sono installate in maniera fissa nei diversi Distretti – per cogliere in flagranza coloro che suonano illegalmente il clacson. La cellula intelligente rileva il superamento del decibel consentito, scatta la foto della targa et voilà, la multa è servita.

Il progetto ha lo scopo di individuare le auto con marmitte modificate, i motocicli rumorosi e gli utilizzi eccessivi di clacson, poiché gli esperti sostengono che l’esposizione regolare a rumori forti può causare un aumento dei livelli di stress e della difficoltà di dormire per chi abita nelle vicinanze di strade trafficate. La soglia consentita non deve superare gli 85 decibel, ovvero il rumore di un tagliaerba. Ma, come spesso capita nella Grande Mela, alcuni cittadini e avvocati temono che la nuova tecnologia rappresenti un grosso rischio per la privacy dei newyorkesi. Comunque vada, ammettiamolo: il buon senso dice che è praticamente impossibile far rispettare la legge in una città con più di otto milioni di abitanti e un traffico perenne. Nonostante le multe siano care, poco davvero si può fare: il rischio di dover sborsare da 800 a 2.500 dollari non sembra spaventare gli automobilisti. Anzi.

I solleciti da parte dell’amministrazione comunale sono però costanti e il sito web ufficiale ricorda che è consentito suonare il clacson soltanto «come avvertimento di pericolo, solo in caso di emergenza». Chi ritiene di subire continui e fastidiosi rumori (anche musica a un volume troppo alto) può presentare reclamo. Questi ultimi possono spesso cadere nel dimenticatoio poiché il sito web elenca i protocolli seguiti dalla polizia in caso di chiamata-reclamo. «Gli agenti del Dipartimento di Polizia di New York (Nypd) risponderanno al reclamo entro otto ore quando non stanno gestendo le emergenze e saranno in grado di agire se il rumore persiste al loro arrivo. Se si presentano più denunce entro le famose otto ore, gli agenti risponderanno a una sola chiamata» si legge nella nota ufficiale del Comune. Insomma, per i poliziotti non si tratta certo di una priorità. L’anno scorso il Dipartimento di Protezione ambientale di New York ha emesso 165 violazioni nei confronti di persone che avevano suonato illegalmente il clacson. Quest’anno queste sono state finora soltanto dieci.

di Rosa Coppola