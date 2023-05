Condannato l’ex presidente francese Sarkozy

L’ex presidente francese Sarkozy è stato condannato in appello a 3 anni di carcere, di cui due con la sospensione condizionale e uno da scontare in carcere. Il processo sullo scandalo delle intercettazioni, per corruzione e traffico di influenza, travolge dunque Sarkozy che continua a dichiararsi innocente. Il tribunale ha inoltre pronunciato l’interdizione dei suoi diritti civili per 3 anni, impossibilitandolo così a candidarsi in cariche politiche. Insieme a lui, hanno avuto la stessa condanna anche l’avvocato storico dell’ex presidente francese, Thierry Herzog e l’ex alto magistrato Gilbert Azibert.