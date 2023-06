Controffensiva ucraina in atto

Dopo ogni avanzata è necessario un consolidamento. Se il fronte difensivo nemico non è collassato, le forze attaccanti devono riposizionare le unità in una nuova linea che resista a eventuali contrattacchi. Questo mentre le linee di rifornimento, indispensabili per l’arrivo dei carburanti per i mezzi e delle munizioni per le armi, si allungano di pari passo. A Sud di Velyka Novosilka l’esercito di Kyïv è impegnato adesso in una fase simile, dopo un’avanzata delle sue truppe che ha travolto le difese russe in quest’area compresa fra le oblast’ di Zaporiggia e Donec’k.

Su un fronte di circa 30 chilometri che si estende dai villaggi di Levadne e Novodarivka a Ovest e Novomaiors’ke a Est, una serie di attacchi ucraini ben coordinati ha portato all’appiattimento di un saliente a ‘cunetta’ che prima lambiva – dalla parte degli attaccanti – la stessa Velyka Novosilka. Si è trattato di un attacco sviluppatosi nell’arco di circa una settimana e condotto a sinistra, guardando la mappa, dalle 23esima e 31esima brigate meccanizzate (entrambe neocostituite nel febbraio di quest’anno).

Nel centro invece sono state impiegate la 35esima Brigata di fanti di marina “Contrammiraglio Mykhailo Ostrogradskij”, la 68esima Brigata jaeger (cacciatori) “Oleksa Dovbush” – il Robin Wood ucraino – e il settimo Battaglione autonomo “Ares” (comandato da Oleksandr Hryshchuk e facente parte dell’Armata volontaria ucraina), che hanno avuto ragione delle trincee tenute dai moscoviti anche grazie all’intenso fuoco di supporto delle 47esima e 55esima brigate d’artiglieria. Questa larga formazione ha in pratica disceso il corso del fiume Rive Umide (Mokri Yaly), liberando in rapida successione ben quattro cittadine poste lungo il suo alveo. La 37esima Brigata autonoma di fanti di marina, adatta a operazioni veloci perché equipaggiata con i blindati cacciacarri francesi Amx-10 Rc e con i veicoli corazzati Mastiff e Senator per il trasporto della fanteria, ha infine completato l’operazione sul fianco destro.

Un successo ottenuto grazie all’ormai classica tattica giallazzurra dell’attacco sui fianchi, individuando i punti di massima debolezza del nemico. In pericolo d’accerchiamento, le Z truppen erano infatti costrette a indietreggiare ogni volta che una sortita ucraina sfondava le posizioni ai loro lati. È proprio a causa di questo che le truppe d’occupazione hanno dovuto ripiegare da Rivnopil’ (sull’ala sinistra di questa zona), nonostante avessero resistito agli attacchi diretti. D’altro canto l’armata russa non ha certo subìto in maniera passiva questo turbinio di cazzotti, ma ogni contrattacco in quest’area si è dimostrato vano e sanguinoso.

Persino i duelli d’artiglieria, che vedono spesso ben piazzati gli obici del Cremlino, hanno avuto magri risultati per gli invasori. Mercoledì scorso a Sud-Ovest di Novomaiors’ke un’intera batteria russa di artiglieria meccanizzata Msta-S ha perso nell’arco di pochi minuti cinque membri su sei, forse colpiti dai precisi ordigni a frammentazione M30A1 sparati da un formazione di veicoli lanciamissili Himars. Così a oggi i russi sono preda dell’iniziativa del comando militare ucraino, che ancora trattiene il grosso delle sue forze.

di Camillo Bosco