L’orrore della guerra visto da Kramatorsk

Dopo il devastante attacco avvenuto due notti fa a Kramatorsk, che ha causato la morte di tre persone, l’esercito russo ha colpito nuovamente la città la mattina seguente

Dopo il devastante attacco avvenuto due notti fa a Kramatorsk, che ha causato la morte di tre persone, l’esercito russo ha colpito nuovamente la città la mattina seguente. In una situazione del genere, quando i feriti si stanno dissanguando a causa delle schegge, anche pochi secondi possono fare la differenza e un semplice laccio emostatico può salvarti la vita. I civili in questo caso non avevano un kit medico con loro. Questo tipo di equipaggiamento e solitamente in uso alle forze dell’ordine, ai soccorritori e alla stampa. Così mentre ci avviciniamo al luogo dell’esplosione fortunatamente avevamo un kit a portata di mano e grazie alla prontezza di riflessi e all’esperienza di un militare riusciamo a stabilizzare sul posto i feriti che verranno trasportati al primo ospedale subito dopo.

Servizio di Francesco Maviglia