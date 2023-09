Sommergibile colpito

Mentre Mosca accresce il proprio arsenale distruttivo in previsione dell’inverno, a Vinnytsia e nel resto del Paese ci si prepara per non cedere al ricatto del buio e del freddo

Vinnytsia – Mine. Un cartello piazzato poco dopo l’insegna dell’aeroporto ci avvisa che è impossibile proseguire verso lo scalo civile, colpito il 6 marzo 2022 da 8 missili lanciati dalla Federazione Russa.

Passati uno dopo l’altro gl’innumerevoli monumenti dedicati alle vittime dell’epurazione dell’NKVD (che durante la Grande Purga del 1937-38 sterminò qui 11mila ucraini) e dell’Olocausto (durante il quale le Einsatzgruppe C e D ne massacrarono altri 17mila) raggiungiamo il centro. Le nostre riprese rivelano l’ennesima realtà sconcertante: i missili lanciati contro Vinnytsia il 14 luglio 2022 hanno colpito il centro medico locale NeuroMed, alcuni negozi, molte abitazioni e quella che mezzo secolo fa era la Casa degli Ufficiali ma oggi non è altro che una sala da concerto.

Consci del fatto che da mesi Mosca stia accrescendo il proprio arsenale distruttivo per preservarlo in previsione dell’inverno, a Vinnytsia e nel resto del Paese ci si prepara a una nuova prova di forza per non cedere al ricatto del buio e del freddo.

