Ucraina – Restiamo uniti

Più di mille articoli e tantissime immagini, direttamente dall’Ucraina, per denunciare la furia rascista contro i civili. L’appello: “Restiamo uniti”

L’inviato Giorgio Provinciali racconta il lavoro svolto finora in Ucraina per raccontare quello che sta accadendo a seguito dell’invasione russa. Più di mille articoli e tantissime immagini per denunciare la furia rascista contro i civili e poi l’appello più importante: restiamo uniti.

“Ho visto donne di 80 anni fermare con le proprie mani dei carri armati, non riesco ad immaginare che dei giovani seduti sul proprio divano non riescano a combattere le numerose fake news che circolano in Italia. Restiamo uniti, perché questa non è una guerra solo contro l’Ucraina, ma contro tutte le democrazie. Slava Ukraini“.

Di Alla Perdei e Giorgio Provinciali