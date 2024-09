Documento inedito dell’Idf, il commento del direttore Fulvio Giuliani

Cari amici de La Ragione, quello che state per vedere è un video realizzato nella Striscia di Gaza dall’esercito israeliano IDF, the Israel Defense Forces. È un documento eccezionale, comunque lo si consideri, pur essendo un documento di propaganda.

È stato girato in uno dei tunnel famigerati realizzati da Hamas nella Striscia di Gaza, in particolar modo quello in cui hanno perso la vita sei degli ostaggi dello scorso 7 ottobre, quasi un anno fa. Un documento, lo ripetiamo, di valore al di là delle posizioni politiche e delle idee di ciascuno di noi.

Chi segue e ci legge conosce perfettamente la nostra posizione che è al fianco di Israele ma sempre nella logica e nella capacità di saper distinguere e saper criticare.

I dettagli sono incredibili per capire o almeno provarci, nell’incomprensibile situazione che è iniziata lo scorso 7 ottobre.

di Fulvio Giuliani