Il nostro collaboratore Domenico Letizia dall’Uzbekistan per le elezioni legislative

Il nostro collaboratore Domenico Letizia è volato in Uzbekistan – ex Repubblica sovietica, incastonata tra il Kazakistan e il Turkmenistan, a sud della Russia – per seguire le elezioni legislative. Se in Georgia vi è stata la denuncia di diversi brogli, con i vari partiti che dichiarano per sé la vittoria, le cose sembrano andare apparentemente meglio in questo paese.



Al momento i risultati indicano una vittoria del Partito liberal democratico dell’Uzbekistan (O’zlidep), leale al presidente Shavat Mirziyoyev, che con 5.194.041 voti ha ottenuto il 37,5 per cento (equivalente a 26 seggi) con il sistema proporzionale e ha eletto 38 deputati con il sistema maggioritario uninominale. Al secondo posto il partito Rinascita nazionale (Milly Tiklanish), con il 18,82 per cento (14 seggi) e 15 deputati eletti. Il Partito democratico del popolo (Xdp), di centro-sinistra, è arrivato al terzo posto con il 17,11 per cento (13 seggi) e 7 deputati.



Letizia ha visitato alcuni seggi di Samarcanda riscontrando una grande partecipazione e un coinvolgimento della cittadinanza. L’introduzione di un sistema elettorale diversificato, aperto alla cittadinanza e al proporzionale ha consentito di rafforzare la visione democratica del Paese. Uno sforzo importante per garantire nuove dinamiche legate allo stato di diritto e ai processi democratici e per costruire una società moderna.

di Domenico Letizia