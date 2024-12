È tornata la neve a New York -IL VIDEO

È tornata la neve a New York. Si tratta della prima nevicata misurabile di dicembre in città, l’ultima era stata registrata nel 2021

È tornata la neve a New York. Si tratta della prima nevicata misurabile di dicembre in città, l’ultima era stata registrata nel 2021. In alcune zone degli Stati Uniti gli accumuli di neve hanno raggiunto tra i 7 e i 10 centimetri di altezza, mentre nelle aree orientali dello Stato sono stati registrati circa 2,5 centimetri.

Di Matilde Testa