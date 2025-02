Elezioni in Germania: affluenze record nel primo pomeriggio

Forte partecipazione al voto tedesco: alle 14.00 l’affluenza si è attestata al 52%, il 15,5% in più del dato raccolto, durante la stessa ora, alle ultime elezioni federali (2021). Già alle 12, l’affluenza nei Laender di Sassonia-Anhalt, Sassonia, Bassa Sassonia, Berlino e Turingia – dove, sempre rispetto al 2021, il numero degli elettori è raddoppiato, passando dal 24,6% del 2021 al 44,5% delle 12 di oggi – è aumentata notevolmente rispetto all’ultimo appuntamento elettorale per il Bundestag.



Nel corso della giornata sono arrivati gli inviti al voto dei principali leader di partito. Il candidato della CDU, Friedrich Merz, ha scritto sui suoi canali social: «Oggi è un giorno cruciale per il nostro Paese. Ho appena espresso il mio voto nella mia regione d’origine, il Sauerland. Adesso tocca a voi: usate il vostro diritto di voto […] Un ringraziamento speciale va ai numerosi volontari che hanno lavorato allo svolgimento delle elezioni, il cui impegno ha reso possibile questa elezione. Il vostro lavoro è essenziale per la nostra democrazia».



Con un video, il cancelliere uscente Olaf Scholz, ha lanciato l’appello ai suoi elettori: «Andate a votare. Per un salario minimo più alto, per agevolazioni fiscali per la stragrande maggioranza della popolazione, per pensioni stabili e investimenti in buoni posti di lavoro e nella nostra sicurezza. Per un governo stabile e la coesione sociale nel nostro Paese».



L’altra protagonista di queste elezioni, la leader dell’Alternative für Deutschland Alice Weidel, ha annunciato una diretta streaming del partito per commentare lo spoglio. Tra poco, il quadro politico che emergerà da questo voto sarà più chiaro.



