Exit poll Germania: vince la CDU, boom dell’AfD

A mezz’ora dalla chiusura dei seggi arrivano gli exit poll: l’Unione Cristiano-Democratica (insieme alla costola bavarese dell’Unione Cristiano-Sociale) vince le elezioni con il 29% dei voti. Segue l’ultradestra dell’Alternative für Deutschland con il 19,5%, mentre i Socialdemocratici del cancelliere uscente Olaf Scholz crollano al 16%.



Tra i partiti minori spiccano i Verdi (13,5%) e Die Linke che con l’8.5% dato dalle prime proiezioni conferma il trend positivo delle ultime settimane. Bisogna aspettare i dati ufficiali per stabilire se i liberali del Freie Demokratische Partei e i rossobruni del Bündnis Sahra Wagenknecht riusciranno a superare la soglia di sbarramento del 5%.



Stando ai dati qui riportati, la ripartizione dei seggi dovrebbe essere (al momento) questa: 211 deputati per l’Unione, 142 per l’AfD, 116 per l’SPD, 97 per i Verdi e 63 per la Sinistra. Esulta l’ultradestra per il risultato storico: «Saremo sempre pronti a far parte di un governo che vuole realizzare la volontà del popolo», ha dichiarato la leader Alice Weidel che ha poi aggiunto «Abbiamo fatto una straordinaria campagna elettorale. È stato bello. Siamo il solo partito che ha raddoppiato i consensi rispetto all’ultima volta. Volevano dimezzarci è accaduto il contrario».



La CDU non ha ancora aperto ad alcuna ipotesi di collaborazione con l’estrema destra, smentita ancora prima dell’inizio della campagna elettorale.

