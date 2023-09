Florida, squalo aiutato dai bagnanti

In Florida, uno squalo si è arenato e i bagnanti hanno deciso di salvarlo per riportarlo a largo

Immaginate di esser sul bagnasciuga e all’improvviso di vedere venirvi incontro uno squalo a velocità tanto sostenuta da proseguire fino a spiaggiarsi. È quanto successo a dei bagnanti su una spiaggia della Florida qualche giorno fa.

Ma anziché farsi intimidire dall’animale quel gruppetto di persone ha deciso di aiutarlo a tornare in mare trascinandolo per la coda: dopo qualche istante sulla riva, servito per riprendere le forze, lo squalo è tornato in mare.