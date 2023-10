Forti esplosioni a Gerusalemme dopo la preghiera musulmana. Sono drammatiche le immagini che ci invia il nostro collaboratore Francesco Maviglia da Gerusalemme. Mentre intervista un uomo, improvvisamente, si sentono delle forti esplosioni.

C’è una tensione che si taglia col coltello tra le vie della città, il timore di nuovi attacchi è costante ma tuttavia non frena le persone dal partecipare al momento della preghiera musulmana, anche se in numero esiguo. I militari in tenuta antisommossa controllano la situazione ma evidentemente non basta: le esplosioni e le grida delle persone fanno da sottofondo allo scorrere di queste immagini impressionanti.

Al momento oltre 2.500 ufficiali e volontari stanno mettendo in sicurezza la Città Vecchia e i suoi dintorni. Non ci sarebbero disordini in altre parti della città.