Funerali Navalny, centinaia di persone in fila davanti alla chiesa IN DIRETTA DA MOSCA – Nonostante la massiccia presenza di agenti in tenuta antisommossa, tantissimi cittadini russi presenti. Poskov: "Il Cremlino non ha nulla da dire ai parenti di Navalny nel giorno del suo funerale" Marzo 1, 2024 | Esteri

IN DIRETTA DA MOSCA – Nonostante la massiccia presenza di agenti in tenuta antisommossa, tantissimi cittadini russi si sono radunati già dalle prime ore di questa mattina davanti alla chiesa dell’Icona della Madre di Dio, nel distretto di Maryino, dove tra poco – ore 12 italiane – si terranno i funerali dell’oppositore numero uno del regime di Putin, Alexey Navalny. Più di 165.000 le persone collegate live per seguire i funerali. Nonostante la cerimonia funebre, le indicazioni del governo sono state quelle di blindare la zona, non solo con la presenza di agenti in tenuta antisommossa, ma anche attraverso sorveglianze speciali. Inoltre, secondo il corrispondete di Mediazona, vi sono problemi di connessione ad internet in tutta l’area. Nel frattempo, il portavoce del presidente russo Vladimir Putin, Dmitrij Peskov, dichiara che “il Cremlino non ha nulla da dire ai parenti di Navalny nel giorno del suo funerale”. Di Claudia Burgio