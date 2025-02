Gaza, Hamas espone le bare degli ostaggi morti sul palco. “Chiuse a chiave dai miliziani”

Hamas ha consegnato i corpi privi di vita di 4 ostaggi israeliani. Per farlo, ha allestito un palco a Khan Younis e ha esposto le quattro bare con all’interno i corpi di Shiri Bibas (33 anni), i suoi due figli Ariel (4 anni) e Kfir (9 mesi) e Oded Lifshitz (84 anni)

Hamas ha consegnato i corpi privi di vita di 4 ostaggi israeliani. Per farlo, ha allestito un palco a Khan Younis – come sta facendo in queste ultime settimane con il rilascio degli ostaggi vivi – e ha esposto le quattro bare con all’interno i corpi di Shiri Bibas (33 anni), i suoi due figli Ariel (4 anni) e Kfir (9 mesi) e Oded Lifshitz (84 anni).

Dietro le bare, l’immagine di Netanyahu raffigurato come un vampiro assetato di sangue. Con la scritta: “Il criminale di guerra li ha assassinati con i missili degli aerei da caccia”.

Sullo sfondo si vedono immagini di bare coperte da bandiere israeliane: “Ritorno alla guerra, ritorno dei rapiti nelle bare”.

Le bare sono state poi consegnate da Hamas alla Croce Rossa.

Secondo l’emittente pubblica Kan, le bare con gli ostaggi israeliani – consegnate all’Idf – sono chiuse a chiave e Hamas non ha consegnato le chiavi per aprirle. L’Idf sta controllando se insieme ai corpi siano stati restituiti anche gli effetti personali degli ostaggi. Prima dell’apertura dei feretri, con altri mezzi, l’Idf ha controllato che non ci fossero trappole esplosive all’interno.

La consegna degli ostaggi di Hamas, secondo al Jazeera, si è tenuta vicino a un cimitero a Bani Suheila dove erano stati sepolti i corpi. Un anno fa infatti l’Idf ha scoperto un tunnel sotterraneo sotto tale cimitero con l’ufficio del comandante di battaglione di Khan Younis; luogo da cui ha diretto i combattimenti del 7 ottobre.

L’Idf ha individuato a Gennaio un passaggio sotterraneo di Hamas con esplosivi e porte blindate all’interno. Non solo: nel tunnel sono state trovate anche postazioni di comando, sale operative e dormitori per alti funzionari di Hamas.

di Mario Catania