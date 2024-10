Gli ultimi istanti di Sinwar

Si pensa che vivesse per lo più sottoterra, nella rete di tunnel – strumento principale utilizzato da Hamas in questa guerra – che lui stesso avevo ideato. Nei circa 22 anni trascorsi in cella aveva imparato l’ebraico e studiato il nemico. È stato persino curato dai medici israeliani quando venne colpito da un tumore. Tra i fondatori dell’ala militare del movimento islamista palestinese, le Brigate al Qassam e soprannominato il “macellaio di Khan Yunis” – città in cui nacque nel 1962- era considerato non solo il n.1 di Hamas, nonché leader salito al potere nel 2017, ma soprattutto il carnefice spietato “specializzato” nella ricerca e nella punizione dei palestinesi sospettati di essere informatori di Israele. Questo era Sinwar e gli ultimi suoi istanti di vita sono stati ripresi da un drone dell’esercito israeliano prima di essere colpito.

Si vede il leader di Hamas seduto su una poltrona all’interno di una casa già sventrata dal raid, brandisce un bastone e lo lancia contro il drone. L’ultimo gesto prima dell’attacco finale che lo ucciderà.