Gli Usa minacciano Kiev: “Stop a Starlink se salta l’accordo sulle terre rare”

Verrà firmato a breve, forse già oggi, un accordo tra Stati Uniti e Ucraina sulla gestione delle terre rare ucraine. Una cessione che vedrà importati diritti minerari nelle mani di Washington. A scriverlo è il “Wall Street Journal” citando fonti ben informate sui colloqui dell’accordo voluto dall’Amministrazione Trump come compensazione per gli aiuti militari forniti da Washington a Kiev per contrastare l’invasione russa.



Pressioni su Kiev, a 3 anni dall’inizio della guerra in Ucraina, che si sono trasformate in vere e proprie minacce, dato che i negoziatori statunitensi hanno avvertito il Paese di tagliare l’accesso all’Internet satellitare Starlink di Elon Musk nel caso in cui non si raggiunga un accordo sui minerali essenziali.



La scorsa settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelensky si era rifiutato di firmare la proposta presentata dal Segretario al Tesoro statunitense Scott Bessent, ma ieri ha espresso un’apertura. “Questo è un accordo che può rafforzare le nostre relazioni, e la chiave è elaborare i dettagli per garantirne l’efficacia – ha affermato Zelensky – Non vedo l’ora di vedere il risultato, un risultato giusto”.



Di Matilde Testa