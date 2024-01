Gran Bretagna, bambino trovato morto di stenti accanto al corpo del padre

Il piccolo Bronson Battersby, 2 anni, è stato trovato senza vita accanto al corpo del padre. Grande polemica per il mancato intervento immediato delle forze dell’ordine

Un bambino di due anni morto probabilmente di fame e di sete accanto al cadavere del padre. Una vicenda che sconvolge la Gran Bretagna quella del piccolo Bronson Battersby, trovato senza vita il 9 gennaio in casa accanto al corpo del padre di 60 anni, probabilmente morto diversi giorni prima. Una famiglia seguita dai servizi sociali, e proprio i servizi sociali avevano allertato le forze dell’ordine perché per ben due volte avevano provato ad andare nella casa dove il bimbo viveva col papà e nessuno aveva aperto.

Sono passati però dei giorni prima che le forze dell’ordine intervenissero. Per scoprire appunto che il bambino era morto di stenti, giorni dopo la morte per infarto del padre. Una vicenda che mette i brividi e lascia sgomenti e increduli perché non si capisce come sia stato possibile che siano passati dei giorni prima che alla segnalazione seguisse un intervento. E perché la certezza è che se quell’intervento ci fosse stato questo bimbo sarebbe ancora vivo.

di Annalisa Grandi

