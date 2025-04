Guerra Ucraina, per Trump è colpa di Zelensky. Poi corregge il tiro: “È colpa di tutti”

Non sono bastate le ultime dichiarazioni del presidente americano Donald Trump sulla strage di Sumy, avvenuta in Ucraina. Dove due missili balistici russi hanno sconvolto la città ucraina uccidendo almeno 34 persone, compresi due bambini e provando 117 feriti nella domenica delle Palme. Un attacco, definito dal presidente americano Trump semplicemente come “un errore”. Nel pomeriggio, infatti, è tornato a tuonare parole durissime, tramite il social americano Truth.



“La guerra tra Russia e Ucraina è la guerra di Biden, non la mia”, ha scritto il presidente americano. “Se le elezioni presidenziali del 2020 non fossero state truccate, quell’orribile guerra non sarebbe mai scoppiata”. Dichiarazioni fortissime, che accusano anche l’ex presidente Biden di non essere stato eletto democraticamente, ma che i risultati siano stati del tutto pilotati. A discapito delle libertà degli americani.



Sull’Ucraina ha poi aggiunto parole al tritolo: “Il presidente Zelensky e il corrotto Biden hanno fatto un lavoro assolutamente orribile nel permettere che questa farsa iniziasse. C’erano così tanti modi per impedirne l’inizio”, ha aggiunto. Dichiarazioni che, stando al pensiero di Trump, scagionerebbero da ogni responsabilità il presidente russo Vladimir Putin. L’unico responsabile dell’invasione su larga scala dell’Ucraina.



“Ma questo è il passato. – ha chiosato Trump – Ora dobbiamo fermare questa guerra, e velocemente”.



Per il presidente americano, egli non ha “nulla a che fare con questa guerra, ma sta lavorando diligentemente per far cessare la morte e la distruzione”.



Sorge spontaneo chiedersi se la promessa di Trump, di porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina immediatamente una volta divenuto presidente Usa, sia realmente possibile. Soprattutto, dopo quest’ultime dichiarazioni, che risultano l’ennesimo attacco al presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il primo avvenuto pochi mesi fa alla Casa Bianca. Quando il presidente Usa e il suo vice JD Vance, hanno rimbrottano ai limiti dell’insulto e della minaccia il Presidente ucraino. In diretta mondiale, dallo studio Ovale. In seguito, Trump ha poi corretto il tiro, dando la colpa a tutti per il conflitto in Ucraina: “Questa è una guerra che non avrebbe mai dovuto iniziare. Biden non è riuscito a fermarla e Zelensky avrebbe potuto farlo. E Putin non avrebbe mai dovuto iniziarla. La colpa è di tutti”.



