Hamas: “Giovedì consegneremo a Israele i corpi della famiglia Bibas”

Dopo 501 giorni i corpi senza vita di Shiri Bibas e dei suoi due bambini saranno riconsegnati giovedì alla famiglia. Lo ha annunciato Hamas, come previsto dalla prima fase del cessate il fuoco, mentre sabato dovrebbe avvenire la liberazione degli ultimi sei rapiti ancora in vita. Sulla vicenda, il governo israeliano non si è ancora espresso, mentre svanisce ogni speranza per Yarden Bibas, padre e marito delle vittime, di poter riabbracciare la sua famiglia.

Solo poche ore fa l’uomo aveva dichiarato: “Le autorità israeliane non hanno mai confermato la loro morte, io ci spero ancora di riavere la mia famiglia con me”. Speranza ormai svanita.

Il 7 ottobre, i terroristi avevano rapito la famiglia Bibas dalla casa del kibbutz Nir Oz. Il loro sequestro è stato documentato con immagini e video che sono entrati nella storia della mattanza di Hamas. Nell’album dell’orrore ci sono i filmati delle violenze subite da Yarden e poi le foto di Shiri Bibas, spaventata a morte, avvolta in una coperta da cui si intravedevano le teste rosse dei sui piccoli che cercava di proteggere dai terroristi.

