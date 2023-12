I leader di Hamas devono essere condannati da un tribunale arabo

L’errore più grande di Hamas, a detta di Al-Jarallah, è stato proprio quello di cercare il sostegno del regime degli ayatollah di Teheran, a cui ben poco interessa la sorte della popolazione palestinese. Appena «è arrivato il momento della verità», tutti gli «opportunisti» – ovvero l’Iran e i suoi alleati sciiti in Medio Oriente – hanno preferito abbandonare Hamas e sacrificare Gaza. «L’Iran, che per quattro decenni ha preteso di essere il portabandiera della liberazione della Palestina e della moschea di Al-Aqsa, ha ceduto il 7 ottobre alle minacce americane e israeliane. Lo stesso vale per Hezbollah, che questa volta ha agito in modo razionale, dopo che i suoi leader si sono resi conto che quest’onda era troppo grande per loro da cavalcare. Invece di rafforzare l’idea dell’“unità di tutti i fronti della resistenza” – lo slogan che ha attirato i palestinesi nella trappola di lanciare questo attacco – Hezbollah ha preferito usare la guerra per ottenere maggiore potere politico in Libano… Anche la Siria si è comportata in modo razionale, perché è cosciente di non poter sostenere un confronto militare contro gli Stati Uniti e Israele» ha scritto il giornalista kuwaitiano.