I numeri dell’orrore

I numeri non potranno mai raccontare tutta la tragedia, ma certamente danno un’idea concreta della follia con cui abbiamo a che fare dallo scorso 24 febbraio.

Secondo fonti miste, occidentali e del nemico invaso, i russi avrebbero perso da quel giorno maledetto a oggi – nell’assurda guerra d’aggressione all’Ucraina – 31mila uomini. Spaventoso anche solo da scrivere: 31mila caduti sull’altare dell’azzardo, della tracotanza, della violenza fine a se stessa di Vladimir Putin.

Fosse anche solo vicina al vero questa cifra, tre volte i caduti dell’allora Armata Rossa in un’altra avventura senza senso, l’invasione dell’Afghanistan, che accelerò il disfacimento dell’Unione sovietica.

Proprio oggi, intanto, a Kiev si terrà una cerimonia per ricordare i 243 bambini morti in questa guerra fetida. 243.

E poi, le migliaia di civili ucraini morti, feriti e mutilati e violentati, le centinaia di migliaia di donne, anziani e bambini cacciati di casa, costretti a fuggire all’estero.

Altri numeri, altre fotografie di una scelta che non osiamo neppure provare a capire (vi abbiamo rinunciato da subito), ma nemmeno a inquadrare in una strategia che non sia vuota e ossessiva volontà di potenza e prevaricazione. I numeri a volte soffocano, vivono di vita propria, tornano continuamente a galla.

I numeri inchiodano i colpevoli alle loro responsabilità.

di Fulvio Giuliani