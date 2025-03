Idf: “Hamas ha mandato un bambino di 4 anni verso le truppe a Gaza”

I bambini (e, più in generale, i civili) sfruttati da Hamas per promuovere il suo terrorismo. È quanto afferma l’Idf (le Forze di difesa israeliane). Un’accusa gravissima

I bambini (e, più in generale, i civili) sfruttati da Hamas per promuovere il suo terrorismo. È quanto afferma l’Idf (le Forze di difesa israeliane). Un’accusa gravissima.

Hamas ha mandato ieri un bambino di 4 anni verso una postazione dell’esercito nella Striscia di Gaza. Lo rendono noto le Forze di difesa israeliane attraverso un post sui social. “Ieri, i soldati dell’Idf hanno identificato un bambino di 4 anni che si dirigeva verso un avamposto nella zona di sicurezza”.

“Il bambino – si legge ancora – è stato riportato a Gaza dalle forze dell’Idf e in coordinamento con le organizzazioni internazionali”.

È lo stesso bimbo a dire ai soldati di essere stato inviato all’avamposto dall’organizzazione terroristica di Hamas: “In una conversazione con i soldati – scrivono le Forze di difesa israeliane – il bambino ha affermato di essere stato inviato all’avamposto dall’organizzazione terroristica Hamas.

“Hamas non esita a usare qualsiasi mezzo per usare e sfruttare cinicamente civili e bambini per promuovere il suo terrorismo” conclude l’Idf.

La guerra in Medio Oriente e le mediazioni fra Idf e Hamas

Per quanto riguarda la guerra in Medio Oriente, i mediatori di Qatar, Stati Uniti ed Egitto – negli incontri che si stanno tenendo in questi giorni a Doha (dove è arrivato anche Steve Witkoff, l’inviato della Casa Bianca) – hanno detto ad Hamas che questa è “l’ultima chance per impedire la guerra”. Tale è l’ultimatum posto dai mediatori all’organizzazione terroristica di Hamas. Lo rende noto il notiziario di Channel 12.

I negoziatori continuano a premere su Hamas per il rilascio di 10 ostaggi. In cambio di tale azione, ci sarebbe una tregua di 60 giorni.

Secondo diverse indiscrezioni, Hamas potrebbe accettare una lunga estensione del cessate il fuoco. Senza passare alla seconda fase dell’accordo. La proposta verrebbe accettata però a una condizione: in cambio della scarcerazione di terroristi detenuti da Israele.

di Mario Catania