La malattia (grave) del benaltrismo

Il benaltrismo fa schifo. Il benaltrismo è una delle grandi malattie dei nostri tempi, l’atteggiamento mentale per cui anche davanti alle peggiori vergogne e alle colpe più conclamate c’è sempre qualche altro ‘cattivo’ da richiamare, qualche altra responsabilità da sottolineare, pur di scaricare il peso dalle spalle di chi proprio non si riesca a condannare. Almeno a lasciare andare per la sua strada.

Un panorama sconfortante, che ogni giorno dall’inizio della folle guerra putiniana in Ucraina vede affannarsi i volenterosi corifei del Cremlino a ricordare che sì, forse lo zar avrà un po’ esagerato – sottolineiamo “forse“ – ma volete mettere le colpe storiche degli americani, i loro disastri in Vietnam, i colpi di stato in Sudamerica e così via…

In Iran si muore per una canzone o una ciocca di capelli, in particolar modo se sei giovane e donna, ma guai a indignarsi se un giorno sì e l’altro pure quello Stato teocratico e ossessionato dai nemici interni ed esterni prega per la cancellazione di Israele dalla faccia della terra. Letteralmente.

Dovesse mai capitare di scendere in piazza per invocare la pace nel mondo, ricordandosi di fare un giro dalle parti delle ambasciate di Russia e Iran. L’indirizzo di quella americana, invece, deve essere prestampato nella memoria dei benaltristi d’Italia. Viene da pensare che costoro nascano programmati per vedere negli Usa (anzi, nell’AmeriKa, come si scriveva sui muri e nei cortei dei momenti più oscuri dei Settanta, insieme a Kossiga, due “K“ a simboleggiare le peggiori presunte infamie occidentali contro il “popolo”) e nella Nato l’origine di ogni male del mondo o giù di lì.

Il benaltrismo, del resto, è una malattia che ha attraversato i decenni, le stagioni politiche e i leader. È lì da una vita, perché facile da utilizzare all’occorrenza, permette di non fare i conti con se stessi e la propria storia. Se hai osannato in modo spudorato dittatori in giro per il mondo o un leader che si è rivoltato contro l’Occidente, dichiarando il nostro mondo il nemico da abbattere, non c’è strada più benaltrista che elencare le immancabili ‘colpe’ delle democrazie e dell’Ovest. Tutto pur di non riconoscere i propri abbagli.

Strumento tipico del benaltrismo è la più aberrante delle bilance: quella delle colpe e degli orrori storici. Se dopo quasi ottant’anni siamo ancora qui a (non) fare i conti con l’eredità del fascismo, c’è sempre qualcuno che invece di affrontare il peso di un’analisi storica onesta e trasparente, tira fuori Stalin, Pol Pot e i Vietkong. Come se orrore potesse cancellare orrore, invece di alimentarlo in una spirale senza fine.

Di Fulvio Giuliani