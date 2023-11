Il conflitto a Gaza spacca Milano: piazze divise tra Israele e Palestina

Milano divisa in due: da un lato la manifestazione al grido di “Stop war no racism” pro-Palestina e dall’altra quella pro-Israele organizzata dalla Lega di Salvini

Sabato di manifestazioni e tensioni a Milano. Piazze divise: da una parte il corteo da Porta Venezia a piazza Missori organizzato da “Milano antifascista antirazzista meticcia e solidale” al grido di “Stop war no racism” pro-Palestina e da un’altra la manifestazione promossa dalla Lega di Matteo Salvini in solidarietà al popolo israeliano in largo Cairoli.

A quest’ultima sono intervenuti, tra gli altri, l’ambasciatore di Israele in Italia Alon Bar, il ministro Giuseppe Valditara e il presidente del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga. “Gli ultimi fascisti rimasti sono quelli che stanno sfilando per la città e che odiano Israele, nostalgici dell’odio e della paura” ha dichiarato dal palco Matteo Salvini.

Un pomeriggio complesso anche per le forze dell’ordine che hanno dovuto evitare qualsiasi tipo di contatto tra le due manifestazioni, ancora in corso.