Il discorso di addio di Biden: “. America, ti ho dato il meglio. Harris sarà grande presidente”

Un commosso Joe Biden sul palco della Convention dem di Chicago, accolto dalla standing ovation dei delegati durata ben quattro minuti, ha pronunciato il discorso in difesa del suo mandato e in onore e sostegno di Kamala Harris. Sul palco anche la famiglia del presidente, introdotto dalla figlia Ashley e accompagnato dalla moglie Jill, “la mia roccia” come l’ha definita Biden.

Il discorso del presidente è durato poco meno di un’ora, tra i temi le elezioni, l’addio alla candidatura e l’appoggio alla vice nella corsa alla Casa Bianca, l’attacco frontale a Trump, ma anche la guerra a Gaza. Kamala Harris si è poi unita al presidente Joe Biden sul palco dopo la conclusione dell’intervento. “Ti voglio bene”, ha sussurrato la vicepresidente mentre abbracciava il leader Usa.

In vista della sfida di novembre contro Donald Trump i dem, spiega il presidente Usa uscente, si trovano ora “in una battaglia per l’anima stessa dell’America”. “Prometto che sarò il miglior volontario che la campagna Harris e Walz abbia mai visto“, ha detto, chiedendo a tutti di unirsi allo sforzo. L’America, ha spiegato, “deve continuare a essere un luogo di possibilità non solo per pochi di noi, ma per tutti noi”.

Biden ha quindi ammesso di aver commesso molti errori nella sua carriera, ma anche di aver dato il suo cuore e la sua anima alla nazione. “America, ti ho dato il meglio”, ha detto passando il testimone alla vice in corsa per le presidenziali.

Per il leader Usa, Kamala Harris sarà una “presidente a cui i nostri figli potrebbero ispirarsi”, “una presidente rispettato dai leader mondiali, perché lo è già. Sarà una presidente di cui tutti possiamo essere orgogliosi, e sarà un presidente storico che imprimerà la sua impronta sul futuro dell’America”, ha affermato. Facendo un cenno alla propria esperienza, quindi, la battuta: “Come molti dei nostri migliori presidenti, è stata anche vicepresidente”.

