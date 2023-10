Il racconto in diretta da Tel Aviv di Vittoria

Vittoria Besso, ragazza italiana che vive a Tel Aviv, racconta al direttore Fulvio Giuliani dei primi momenti di quel tragico sabato 7 ottobre, quando le sirene hanno iniziato a suonare in tutto il Paese dando il via ad un conflitto feroce e inaspettato.

“Mi sono svegliata alle 7:30 con il suono delle sirene. Mai mi sarei aspettata una cosa del genere. Io vivo qui da tanti anni, mi sono trovata in situazioni simili ma mai in una situazione come questa”.