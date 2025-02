In 200 mila in piazza a Monaco contro Afd – IL VIDEO

Nel giorno in cui a Madrid si riuniscono i leader dei partiti di estrema destra europei, gli autoproclamati “Patrioti”, a Monaco di Baviera almeno 200 mila persone scendono in piazza per manifestare contro i neonazisti di Alternative fur Deutschland. La città, simbolo dell’ascesa del regime hitleriano, ospiterà tra pochi giorni la Conferenza per la Sicurezza in cui, pare, il nuovo segretario alla Difesa statunitense spingerà per il disimpegno in Ucraina. Tutto questo avviene mentre Elon Musk incita le estreme destre europee, tra cui Afd, a coalizzarsi per portare il trumpismo nel vecchio continente. La Germania andrà alle urne tra due settimane esatte: Afd è seconda nei sondaggi.

Di Umberto Cascone