IN DIRETTA DA MOSCA – La gallery dei funerali di Alexey Navalny

I funerali di Navalny, immagini in diretta di Yurii Colombo da Mosca

A due ore dall’inizio della cerimonia ci sono già migliaia di persone in coda sia alla chiesa sia davanti al cimitero. Intere famiglie con i bambini. Una grande manifestazione silenziosa contro il regime putiniano.

Peskov: il Cremlino non ha nulla da dire ai parenti di Navalny nel giorno del suo funerale Presenti sul posto un’enorme quantità di Omon. Per intimidire la gente o costruire una provocazione?

Il feretro di Navalny entra in chiesa. La gente grida “Navalny, Navalny”. È sicuramente una manifestazione contro il regime.

I genitori di Navalny entrano in chiesa.

In chiesa. La gente fuori grida: “Non dimentichiamo”.

Stanno arrivando nuovi reparti di Ross guardia per impedire l’afflusso di gente. Si grida: “Tu non hai avuto paura, noi non avremo paura”.

Immagini di Yurii Colombo