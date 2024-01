Iran, a chi giova l’apertura del secondo fronte

Questa volta però la Nato può poco, anzi nulla: «Da un punto di vista strategico è un aspetto da non sottovalutare. Il nuovo fronte è aperto in un’area nella quale l’Alleanza Atlantica non può operare e infatti stanno agendo soltanto gli Usa e alcuni alleati come il Regno Unito» fa notare Paniccia. «Al contrario, dall’altra parte si posiziona un blocco asiatico ampio e coeso che ruota attorno al gruppo di Shangai e che agisce in modo coordinato, nel quale appare evidente il ruolo di Pechino che invoca giustizia per il “grande Sud” così da cancellare le ingiustizie del passato». In questo contesto l’Europa non ha ancora trovato un accordo per una missione navale: «Sarebbe la soluzione più utile, se non necessaria: al momento non vedo altre vie, non è possibile attendere oltre. Temporeggiare non porterà alla pace con gli Houthi, finché avranno missili pronti a essere lanciati contro le navi nel Mar Rosso. Non siamo in un consesso filosofico: c’è sempre tempo per trattare ma non ora, quando invece servirebbe una risposta decisa per fermare i terroristi e l’Iran. Lo ha capito anche la Russia che – in una fase della guerra in Ucraina – ventilava l’ipotesi di un allargamento dello scontro a Kaliningrad o alla Transnistria» conclude Paniccia.

Di Eleonora Lorusso

