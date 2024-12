Iran, arrestata la cantante Parastoo Ahmadi. Si era esibita senza velo

Parastoo Ahmadi ha infranto due rigidi divieti: non indossare il velo e cantare in pubblico. Fermati due membri della sua band: Ehsan Beiraghdar e Soheil Faghih-Nassiri

Iran – È stata arrestata la cantante Parastoo Ahmadi. La sua “colpa”: esibirsi senza velo. Ha “sfidato” il regime: pochi giorni fa ha pubblicato un video in cui la si vede cantare (in un “concerto virtuale”) – senza spettatori – senza indossare il velo, hijab, infrangendo due rigidi divieti: non indossare il velo e cantare in pubblico (nel Paese c’è infatti – anche – questo divieto per le donne). Insieme all’artista, sono stati fermati due membri della sua band: Ehsan Beiraghdar e Soheil Faghih-Nassiri.

“Sono Parastoo, una ragazza che vuole cantare per le persone che amo. Questo è un diritto che non potevo ignorare: cantare per la terra che amo appassionatamente”, le parole scritte dalla cantante quando ha pubblicato il video della sua esibizione.

La notizia è stata confermata dal suo legale, Milad Panahipour: “Abbiamo appreso che Parastoo Ahmadi è stata arrestata nella provincia di Mazandaran”. Il legale ha spiegato che la magistratura aveva annunciato l’apertura di un procedimento giudiziario ma si attendevano le “normali” procedure legali e giudiziarie relative alla cantante.

di Mario Catania